Programa espacial chinês faz sua primeira acoplagem na órbita lunar

247 - Neste domingo (6), a missão espacial chinesa conseguiu acoplar o módulo que guarda as amostras de solo lunar ao orbitador da sonda chinesa Chang'e 5. A manobra é inédita para o programa espacial chinês. A saída da cápsula da Lua na última quinta-feira (3) também foi histórica para Pequim, sendo a primeira vez que o país fez decolar uma nave contendo material extraterrestre.

A manobra integra a ambiciosa missão que tem por objetivo trazer à Terra rochas de seu satélite pela primeira vez em mais de 40 anos.

A Chang'e 5 é composta de diversas partes: um orbitador que permaneceu em órbita lunar durante toda a missão, um trem de pouso lunar que aterrissou na Lua, e um módulo para a ascensão do solo à órbita lunar. Foi este último que, carregado com amostras de solo lunar, atracou nesta manhã de domingo no orbitador, de acordo com a agência de notícias oficial China New, que citou a Agência Espacial Nacional (CNSA).

As amostras de solo lunar, que haviam sido acomodadas primeiro no módulo de subida, foram transferidas para uma "cápsula de retorno", que fará a viagem à Terra, de acordo com a China New.

Se o retorno à Terra for tranquilo, a China se tornará o terceiro país a realizar esse tipo de operação, depois dos Estados Unidos e da ex-União Soviética. A última tentativa foi soviética, com a missão desabitada Luna 24, realizada com sucesso em 1976.

Informações da RFI

