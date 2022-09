Programa na Argentina comemora morte de Rainha Elizabeth II estourando champanhe (vídeo)

Apoie o 247

247 - Apresentadores de um programa online do Canal 22, da Argentina, celebraram nesta quinta-feira (8) a morte da Rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido. Ela faleceu mais cedo aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

O tom do apresentador revela um ressentimento do passado. Os dois países se envolveram na Guerra das Malvinas, conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido ocorrido nas Ilhas Malvinas entre os dias 2 de abril e 14 de junho de 1982 pela soberania sobre estes arquipélagos austrais reivindicados em 1833 e dominados a partir de então pelo Reino Unido.

Enquanto isso, na TV da Argentina, as feridas das Malvinas seguem abertas: olha a festa pela morte da Rainha Elizabeth! 😱 pic.twitter.com/ig1mX6G4m1 September 8, 2022

