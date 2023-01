Projeção em prédio de Nova York chama Trump e Bolsonaro de 'ratos da Flórida'

Apoie o 247

247 - Os ex-presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro e Donald Trump, foram chamados de "ratos da Flórida" em uma projeção em prédio na cidade de Nova York, na noite desta segunda-feira. A dupla aparece projetada na lateral de um arranha-céu com "orelhas de Mickey", o ratinho personagem da Disney. As informações são do jornal O Globo.

Além dos dois ex-mandatários, a projeção também mostra o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, os senadores eleitos Sergio Moro e Hamilton Mourão, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, o empresário evangélico Silas Malafaia e senador Ciro Nogueira com a mesma montagem de ratos. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e logo viralizaram.

🚨MUNDO: Projeção em prédio de Nova York chama Jair Bolsonaro, Donald Trump e aliados de “ratos da Flórida”.

