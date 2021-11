Projeções apontam que Daniel Ortega será reeleito na Nicarágua com 70% dos votos

Apoie o 247

247 - A presidente do Conselho Superior Eleitoral (CSE) da Nicarágua, Brenda Rocha, anunciou na manhã desta segunda-feira (9) os primeiros resultados oficiais das eleições gerais realizadas neste domingo, que dão uma grande vantagem ao atual presidente Daniel Ortega. As projeções apontam que ele será reeleito com 70% dos votos, informa a Telesul.

Brenda Rocha, em coletiva de imprensa, agradeceu ao povo nicaraguense que, segundo ela, “foi o protagonista desta histórica celebração cívica para o país”.

As 13.459 urnas foram fechadas às 18h locais, após 11 horas de votação, informou a TV oficial. A segurança do processo foi feita por cerca de 30.000 soldados e policiais, sem incidentes.

Em pronunciamento neste domingo, Ortega denunciou as forças políticas internas e externas que conspiraram para que as eleições não se realizassem

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou as eleições presidenciais da Nicarágua de farsa.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou o colega Ortega por sua vitória previsível nas eleições.

"O imperialismo e seus aliados rasteiros na Europa apontando para a Nicarágua, mas a Nicarágua tem quem a queira, quem a defenda", ressaltou Maduro em um pronunciamento transmitido pela TV estatal.

