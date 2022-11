Projeto de lei de proteção ao casamento entre pessoas do mesmo sexo supera obstáculo inicial no Senado dos EUA

Existem cerca de 568.000 casais do mesmo sexo nos Estados Unidos, de acordo com o US Census Bureau edit

WASHINGTON (Reuters) - O Senado dos Estados Unidos votou nesta quarta-feira a favor de um projeto de lei que protege o reconhecimento federal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, motivado por preocupações de que uma Suprema Corte mais conservadora possa reverter uma decisão de 2015 que o tornou legal em todo o país.

O projeto de lei obteve os 60 votos necessários para limitar o debate antes da votação final de sua aprovação. Isso serviria como um respaldo legal contra qualquer ação futura da Suprema Corte, exigindo que o governo federal reconhecesse qualquer casamento que fosse legal no estado em que foi realizado.

Isso não impediria os estados de proibir casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou inter-raciais se a Suprema Corte permitir.

Todos os 50 democratas e 12 senadores republicanos votaram a favor do projeto de lei no Senado de 100 membros. A Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei semelhante em julho, com o apoio de 47 republicanos e todos os democratas da Câmara.

O projeto de lei terá que passar por vários outros obstáculos processuais no Senado antes de retornar à Câmara para aprovação final e depois ao presidente para sua assinatura.

Quando a Suprema Corte anulou as proteções federais para o aborto em junho, o juiz Clarence Thomas causou alarme ao escrever em sua opinião concordante de que o tribunal deveria considerar a revogação de outros precedentes que protegem as liberdades individuais, incluindo a decisão de 2015 que legalizava o casamento gay.

Existem cerca de 568.000 casais do mesmo sexo nos Estados Unidos, de acordo com o US Census Bureau.

"Ouvi de eleitores em casa que estão preocupados e preocupados com a sugestão de que seu direito de se casar com quem eles amam será retirado", disse a senadora democrata Tammy Baldwin, a primeira pessoa abertamente gay eleita para o Senado e uma importante negociadora em o projeto de lei, disse em uma entrevista coletiva na terça-feira.

Falando antes da votação de quarta-feira, o senador republicano Thom Tillis, outro importante negociador, chamou o projeto de "um bom compromisso... baseado no respeito mútuo por nossos compatriotas".

O presidente Joe Biden aplaudiu a votação, dizendo que "enviou uma forte mensagem de que republicanos e democratas podem trabalhar juntos para garantir o direito fundamental dos americanos de se casar com a pessoa que amam".

Embora o casamento entre pessoas do mesmo sexo tenha passado de uma batata quente política para uma norma bem estabelecida na última década, os negociadores do projeto de lei tiveram que enfiar uma agulha entre proteger um direito que a maioria dos americanos agora vê como um dado e amenizar as preocupações de senadores republicanos sobre liberdades religiosas.

Em uma marca de quão longe o país avançou sobre o assunto, a igreja mórmon - uma vez um oponente virulento da legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo - saiu em apoio ao projeto de lei. O senador republicano Mitt Romney, um mórmon, votou a favor na quarta-feira.

A legislação é o resultado de meses de negociação de Baldwin e Tillis, bem como do democrata Kyrsten Sinema e dos senadores republicanos Susan Collins e Rob Portman.

