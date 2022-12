Projeto de orçamento dos EUA para 2023 prevê apoio à Ucrânia no valor de US$ 45 bilhões

Apoie o 247

Sputnik - Conforme um projeto do orçamento levado à consideração do Congresso, em 2023 o país destinará US$ 45 bilhões (R$ 238 bilhões) para o treinamento e armamento dos militares ucranianos, apoio econômico às autoridades de Kiev e reforço do Comando Europeu dos EUA.

Dentro da quantia acima apontada, o projeto do orçamento dos Estados Unidos para 2023 prevê a alocação de US$ 9 bilhões (R$ 48 bilhões) para o treinamento, equipamento e ajuda logística dos militares ucranianos.

"Nove bilhões de dólares para a ajuda que inclui treinamento, equipamento, armamento e apoio logístico, [...] salários e bolsas […], apoio de inteligência às Forças Armadas da Ucrânia", conforme o documento.

Além disso, o projeto envolve a alocação de US$ 126,3 milhões (R$ 667 milhões) para preparação para potenciais "incidentes" nucleares e de radiação na Ucrânia.O projeto do orçamento também aumenta os poderes do presidente, autorizando que ele entregue à Ucrânia equipamento militar no valor de US$ 14,5 bilhões (R$ 77 bilhões).

Mais do que isso, planeja-se alocar US$ 13,37 bilhões (R$ 71 bilhões) para a ajuda econômica e financeira às autoridades da Ucrânia e o reforço da segurança energética da ex-república soviética, bem como US$ 2,4 bilhões (R$ 13 bilhões) para o apoio aos refugiados ucranianos. Nesse contexto, US$ 11,88 bilhões seriam alocados para o reabastecimento do equipamento norte-americano entregue à Ucrânia.

Afinal, quase US$ 7 bilhões (R$ 37 bilhões) vão para o aumento do potencial do Comando Europeu dos Estados Unidos.

