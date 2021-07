Promessa cumprida: China constrói sociedade "moderadamente próspera"

“Alcançamos a primeira meta centenária de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos", afirmou o presidente Xi Jinping em seu discurso comemorativo do centenário do Partido Comunista da China edit

Rádio Internacional da China - “Alcançamos a primeira meta centenária de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. Isso significa que trouxemos uma resolução histórica para o problema da pobreza absoluta na China e agora estamos marchando a passos confiantes em direção à segunda meta centenária de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos”, declarou nesta quinta-feira (1º/7) o secretário-geral do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, ao discursar na reunião comemorativa do centenário do Partido Comunista da China (PCCh).

Construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos é uma promessa feita pelo PCCh para o povo chinês e também um passo chave para realizar o sonho da grande revitalização da nação chinesa. Agora, essa promessa foi honrada como previsto, e não apenas significa que as forças econômica e tecnológica, a capacidade de defesa nacional, o poderio nacional e o nível de vida da população foram elevados para um novo patamar, mas também oferece experiências e abordagens chinesas para aqueles países que desejam um rápido desenvolvimento ao mesmo tempo em que mantêm sua independência.

Olhando para os últimos cem anos, nenhum outro partido político do mundo encontrou tantas dificuldades e obstáculos, experimentou tantos testes de vida ou morte e fez tantos sacrifícios trágicos como o PCCh. As pessoas perguntam por que o PCCh pode superar todas as dificuldades e obstáculos e continuar avançando de vitória a vitória? Xi Jinping disse no discurso que o grande espírito fundador do PCCh é a fonte de força do Partido que consiste nos seguintes princípios: defender a verdade e os ideais, manter-se fiel à aspiração original e missão fundadora, lutar corajosamente sem medo de sacrifícios e permanecer leal ao Partido e fiel ao povo.

Exatamente sob a inspiração do grande espírito fundador, o PCCh liderou o povo chinês para alcançar um sucesso após o outro, da realização da independência nacional e fundação da República Popular da China, para a implementação da política de reforma e abertura e a promoção da modernização socialista, até defender e aperfeiçoar o socialismo socialista com características chinesas e promover a modernização do sistema e da capacidade de governança nacional. O PCCh, que apenas teve no início 58 membros, já se tornou agora o maior partido do mundo com mais de 95 milhões de membros.

Muitos partidos políticos e personalidades estrangeiras disseram em suas mensagens de felicitação que “o PCCh tem andado num caminho extraordinário no qual compartilha as vicissitudes do povo” e que “o desenvolvimento e o crescimento da China devem-se à persistência do PCCh em trabalhar pelo bem-estar do povo”.

O PCCh continuará unindo e liderando o povo chinês a lutar por uma vida melhor e criar mais milagres de desenvolvimento, transformando o desenvolvimento da China em oportunidades para o mundo.

