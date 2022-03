Promessa de desescalada na Ucrânia não significa cessar-fogo, diz Rússia

"Isto não é um cessar-fogo, mas esta é a nossa aspiração, chegar gradualmente a uma desescalada do conflito", disse o negociador russo Vladimir Medinsky edit

Reuters - A promessa da Rússia de reduzir as operações militares em Kiev e no norte da Ucrânia não representa um cessar-fogo, disse nesta terça-feira o principal negociador de Moscou nas conversas de paz com a Ucrânia.

"Isto não é um cessar-fogo, mas esta é a nossa aspiração, chegar gradualmente a uma desescalada do conflito, pelo menos nestas frentes", disse Vladimir Medinsky em entrevista à agência de notícias Tass, referindo-se à promessa russa de reduzir as operações perto de as cidades de Kiev e Chernihiv.

