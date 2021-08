Promotor acusa ministros de Macri de enviarem armas para golpe na Bolívia em 2019

TeleSur - O promotor Claudio Navas Rial, encarregado da Pena Econômica da Procuradoria-Geral da República Argentina, acusou na segunda-feira dois ex-funcionários do então governo de Mauricio Macri por enviarem armas à Bolívia no marco do golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales em 2019.

Os réus são o ex-chefe do Gabinete de Ministros de Macri, Marcos Peña, seu ex-Ministro de Relações Exteriores e Culto, Jorge Faurie, e o ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Nação, Fulvio Pompeo, por seus vínculos com o contrabando de armas para a Bolívia .

A denúncia surge após a contribuição de novos elementos apresentados pela atual ministra da Segurança, Sabina Frederic, onde apontam a existência de duas reuniões realizadas com o ex-presidente Mauricio Macri no dia 12 de novembro, e supostas manobras para envio de pessoal e guerra material dos Gendarmaria Nacional Argentina para a Bolívia fora dos canais estabelecidos.

A esse respeito, Navas Rial destacou que os documentos fornecidos pelo Ministro de Segurança fortalecem o processo de investigação, “justificam o direcionamento da atenção da investigação para a conduta atribuída ao então Chefe de Gabinete, Marcos Peña, ao Ministro das Relações Exteriores, Jorge Faurie, e ao secretário de Assuntos Estratégicos da Nação, Fulvio Pompeo ”, acrescentou.

“Todos com suposta participação na organização e desenvolvimento das condições necessárias para o envio dos policiais e do referido material de armas ao Estado Plurinacional da Bolívia, violando o bom exercício do controle da alfândega”, aprofundou o promotor. Por isso, explicou que a ação penal continua aberta e vigente.

Por sua vez, a Gendarmaria culminou no último domingo um resumo investigativo sobre a liberação das 70.000 balas antibullying que chegaram às mãos da Força Aérea Boliviana (FAB) e da Polícia após o golpe contra Evo. A investigação revelou que os policiais nunca usaram essas munições, desmontando o álibi da alta direção do partido Cambiemos (organização política de Mauricio Macri).

Da mesma forma, com o material apresentado pelos denunciantes sobre os três novos réus, somam-se suas denúncias às de natureza semelhante que pesam sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad e Gerardo Otero, também acusados ​​nos autos, além do ex-presidente Mauricio Macri.

