"Propaganda" LGBT enfrenta proibição total na Rússia

RT - A promoção das relações LGBT pode ser banida permanentemente na Rússia sob um projeto de lei apresentado à Duma nesta segunda-feira, 18, que compara essas mensagens à propaganda de guerra e incitação ao ódio.



Atualmente, a ‘propaganda’ LGBT na Rússia só é proibida quando dirigida a crianças, mas alguns políticos têm pedido restrições e punições mais duras para a “negação dos valores familiares” e “propaganda de relações sexuais não tradicionais”.



Em nota explicativa anexada ao projeto de lei, os autores argumentam que a “propaganda” LGBT se espalhou na Rússia e está sendo promovida por meio da mídia, eventos públicos, serviços de streaming e pela representação de tais relacionamentos em filmes.



“Na Rússia, no nível legislativo, não é permitido promover suicídio, drogas, extremismo, comportamento criminoso, pois são considerados fenômenos negativos e socialmente perigosos. Ao mesmo tempo, formalmente, até agora, não há proibição de propaganda de negação de valores familiares e relações sexuais não tradicionais, inclusive com o uso de distribuição de filmes”, diz a nota.



Os autores do projeto de lei – que não incluem membros do partido governante Rússia Unida – defendem que a negação da família como um valor social, a promoção dos chamados estilos de vida “sem filhos” e a aprovação e reconhecimento de relações sexuais não tradicionais, são perigosos não apenas para crianças e jovens, mas para a sociedade como um todo, pois “coloca em risco as questões demográficas e o crescimento econômico futuro”.



O projeto de lei busca complementar a legislação atual, introduzindo responsabilidade administrativa e criminal por espalhar mensagens LGBT em qualquer demografia na Federação Russa e negar direitos de distribuição a filmes que promovam tais relações.

“Família, maternidade e infância na sua compreensão tradicional são os valores que asseguram a contínua mudança de gerações”, exortam os autores do projeto de lei, acrescentando que são “condição para a preservação e desenvolvimento do povo multinacional da Federação Russa e, portanto, precisam de proteção especial do Estado”.



Os legisladores observam que a proibição da propaganda LGBT não priva os cidadãos russos da oportunidade e do direito de determinar sua preferência e orientação sexual, nem permite sua discriminação de forma alguma. No entanto, eles insistem que esses privilégios "não lhes dão o direito de buscar a aprovação pública de tais relações" ou "divulgar 'novos' valores que carregam ameaças ocultas à sociedade".



No mês passado, um projeto de lei semelhante também foi apresentado à Duma do Estado, buscando introduzir multas de mais de US$ 160.000 por promover relações sexuais não tradicionais. No entanto, não conseguiu passar em sua primeira leitura.

