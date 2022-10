Prosperidade comum de todo o povo é um processo histórico de longo prazo, diz especialista chinês

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) realizou na segunda-feira (24) uma coletiva de imprensa para analisar o relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh. Na ocasião, o diretor do Gabinete de Pesquisa Política do Comitê Central do PCCh, Jiang Jinquan, disse que realizar a prosperidade comum de todo o povo chinês será um processo histórico de longo prazo e precisa de paciência e trabalho.

Segundo Jiang, é necessária a paciência pois a China precisa agir a partir da sua realidade, tendo em vista que ainda é um país em desenvolvimento, respeitar as regras do desenvolvimento socioeconômico, liberar e desenvolver a força produtiva, criar e acumular continuamente a riqueza social e elevar o nível de vida do povo gradualmente.

Precisar de trabalho significa que deve-se tomar medidas eficazes para aperfeiçoar os sistemas e reduzir a diferença de renda, ou seja, é preciso resolver o problema da diferença entre os ricos e pobres durante o desenvolvimento, fazendo com que o povo sinta que a prosperidade comum está próxima.

