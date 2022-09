Prossegue o referendo em regiões pró-Rússia na Ucrânia

Apoie o 247

247 - A votação em referendos na Ucrânia para anexar território à Rússia entra no quarto dia nesta segunda-feira (26), depois que os Estados Unidos alertaram sobre "consequências catastróficas" se Moscou usar armas nucleares para proteger quaisquer regiões anexadas.

As forças russas controlam territórios nas quatro regiões que representam cerca de 15% da Ucrânia, ou aproximadamente o tamanho de Portugal. Isso aumentaria a Crimeia, uma área quase do tamanho da Bélgica, que se incorporou à Rússia em 2014.

O parlamento da Rússia pode avançar para formalizar as anexações dentro de dias.

Ao incorporar as áreas de Lughansk, Donetsk, Kherson e Zaporíjia à Rússia, Moscou poderia retratar os esforços para retomá-los como ataques à própria Rússia, um aviso a Kiev e seus aliados ocidentais.

O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse que os Estados Unidos responderiam a qualquer uso russo de armas nucleares contra a Ucrânia e expôs a Moscou as "consequências catastróficas" que enfrentaria.

"Se a Rússia cruzar essa linha, haverá consequências catastróficas para a Rússia", disse Sullivan ao programa de televisão "Meet the Press" da NBC no domingo.

"Os Estados Unidos responderão decisivamente."

O último alerta dos EUA seguiu-se à ameaça nuclear velada de quarta-feira do presidente Vladimir Putin, que disse que a Rússia usaria qualquer arma para defender seu território.

O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, falou mais diretamente em uma entrevista coletiva no sábado.

Ele falava após um discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, no qual repetiu as falsas alegações de Moscou para justificar a invasão de que o governo eleito em Kyiv foi instalado de forma ilegítima e cheio de neonazistas.

Questionado se a Rússia teria motivos para usar armas nucleares para defender as regiões anexadas, Lavrov disse que o território russo, incluindo aquele "consagrado ainda mais" na constituição da Rússia no futuro, está sob a "total proteção do Estado".

Em uma entrevista transmitida no domingo, a primeira-ministra britânica, Liz Truss, disse à CNN: "Não deveríamos estar ouvindo seus palavrões (de Putin) e suas ameaças falsas.

"Em vez disso, o que precisamos fazer é continuar a impor sanções à Rússia e continuar a apoiar os ucranianos."

Combates intensos viram mais de 40 cidades atingidas por bombardeios russos, disseram autoridades ucranianas nesta segunda-feira.

Nas 24 horas até a manhã de segunda-feira, as forças russas lançaram cinco mísseis e 12 ataques aéreos, além de mais de 83 ataques de várias granadas lançadas por foguetes, disse o estado-maior das Forças Armadas da Ucrânia.

Mais de 40 assentamentos foram afetados pelo fogo inimigo, principalmente no sul e sudeste da Ucrânia.

Dois drones lançados por forças russas na região de Odessa, na Ucrânia, atingiram objetos militares, causando um incêndio e disparando munição, disse o comando sul da Ucrânia nesta segunda-feira.

"Como resultado de um incêndio em grande escala e da detonação de munição, a evacuação da população civil foi organizada", disse o aplicativo de mensagens Telegram.

"Preliminarmente, não houve vítimas."

Contra os ataques russos, as forças aéreas da Ucrânia lançaram 33 ataques, atingindo 25 áreas "inimigas", acrescentou o estado-maior.

A Reuters não pôde verificar esses números de forma independente.

