Protesto contra governo Bolsonaro em frente à embaixada do Brasil marca o 7 de Setembro na França

247 - Artistas e militantes brasileiros realizaram uma manifestação em frente à embaixada do Brasil em Paris nesta segunda-feira (7). No protesto, realizado no Dia da Independência do Brasil, os manifestantes vestiram-se de preto em luto pelas mais de 126 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil e as medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro para enfrentar a pandemia, consideradas pelo grupo como “genocidas”. Também foram acesos sinalizadores nas cores preta e vermelha, em referência ao antifascismo.

Segundo reportagem da coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL, o embaixador brasileiro na França, Luis Fernando Serra, é considerado um dos maiores defensores do bolsonarismo junto à comunidade internacional. Serra condenou recentemente a cobertura feita pelo jornal francês Le Monde acerca do avanço da pandemia no Brasil.

Veja o vídeo da manifestação.

Grupo faz protesto diante da embaixada do Brasil em Paris para marcar 7 de setembro pic.twitter.com/ZSMVxuiqVm — Jamil Chade (@JamilChade) September 7, 2020

