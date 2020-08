Protesto contra medidas sanitárias em Berlim termina com 131 detidos e 33 policiais feridos

Estima-se que 38 mil pessoas participaram da manifestação, que tinha entre as pautas o posicionamento contra o uso obrigatório de máscaras em locais públicos edit

Sputnik Brasil - A polícia alemã disse que 33 policiais ficaram feridos durante grandes manifestações contra as restrições ao coronavírus em Berlim, no sábado (29).

Cerca de 3 mil policiais foram enviados para dispersar as manifestações não autorizadas por toda a capital alemã, realizadas em protesto - e em violação - às políticas restritivas adotadas para conter a propagação do novo coronavírus. As informações foram publicadas pela polícia de Berlim em nota oficial.

"No total, 316 pessoas foram presas e 131 acusações criminais foram feitas, incluindo por agressão a policiais [...] Trinta e três policiais ficaram feridos", diz um comunicado.

Estima-se que 38 mil pessoas participaram da manifestação, que tinha entre as pautas o posicionamento contra o uso obrigatório de máscaras em locais públicos, com cartazes dizendo "máscaras são focinheiras" e "histeria corona encobre a guerra de classes".

Ativistas de extrema-direita entraram em confronto com a polícia fora da embaixada russa e outros 200 tentaram invadir o Reichstag, a sede do parlamento federal.

Os protestos contra as medidas de restrição para conter o novo coronavírus continuaram no centro de Berlim neste domingo (30). Um correspondente da Sputnik disse que cerca de 2 mil manifestantes lotaram a praça Grosser Stern, mas foram dispersados pela polícia. Várias pessoas foram detidas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.