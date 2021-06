Protesto reúne milhares na Colômbia durante visita de Comissão de Direitos Humanos

247 - Milhares de pessoas voltaram a protestar contra o presidente Iván Duque nesta quarta-feira (9) na Colômbia, durante uma visita extraordinária da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que avalia a situação no país mais de um mês após o início da crise, que já deixou dezenas de mortos e milhares de feridos.



As manifestações percorreram ruas das principais cidades colombianas, exigindo o fim da repressão policial e um Estado mais solidário ante os estragos causados pela pandemia, que mergulhou na pobreza 42% dos 50 milhões de habitantes do país, informa o UOL.

