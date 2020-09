Protestos antirracismo voltam nos EUA após decisão da Justiça no caso Breonna Taylor

247 - Após a Justiça dos Estados Unidos processar apenas um dos três policiais evolvidos na morte de Breonna Taylor, milhares de pessoas decidiram ir às ruas em várias cidades do país na noite de quarta-feira (23) para protestar. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

Multidões se reuniram em Nova York, Washington, Atlanta, Chicago, Denver e Portland. Um grupo atacou um prédio da polícia em Portland e foi dispersado com bombas de gás.

Breonna Taylor era uma enfermeira negra e foi morta no corredor de seu apartamento durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas, acrescenta a reportagem.

