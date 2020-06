Protestos do Black Lives Matter por justiça racial tomam as ruas de Nova York neste domingo (vídeo)

247 - Os protestos nos EUA contra a violência policial contra os negros, que se intensificaram com o assassinato de George Floyd no mês passado pela polícia de Minneapolis, continuam e neste domingo (14), as ruas do Brooklyn, em Nova York, foram tomadas por uma multidãopedindo m as manifestações pedindo justiça racial.

Dezenas de milhares de pessoas gritando palavras de ordem e empunhando cartazes marcharam pelas ruas próximas ao Museu do Brooklyn, exigindo justiça pelas vidas dos negros trans.

Tens of thousands of people, wearing white standing up for Black trans lives. #BlackLivesMatter #BlackTransLivesMatter https://t.co/lttUxYZzTr June 14, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.