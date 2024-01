Protestos em massa de trabalhadores alemães desafiam governo Scholz

Apoie o 247

247 - Na Alemanha, agricultores estão realizando bloqueios de estradas em diferentes regiões como forma de protesto contra os recentes cortes de subsídios impostos pelo governo. Mais de 500 tratores e caminhões foram posicionados nas proximidades do Portão de Brandemburgo, em Berlim. Além da capital, foram registrados bloqueios em Baden-Württemberg, Renânia do Norte-Vestfália, Saxônia e Baviera.

Esta onda de protestos não se limita ao setor agrícola. Nas últimas semanas, trabalhadores de diversos setores, incluindo metalurgia, transporte e educação, aderiram a ações industriais. Estas mobilizações ocorrem em um contexto onde a Alemanha, a maior economia da Europa, enfrenta um crescimento econômico fraco e um aumento significativo nos preços ao consumidor.

Os trabalhadores ferroviários anunciaram uma greve de três dias a partir de quarta-feira, buscando reajustes salariais que compensem o impacto da alta inflação dos últimos meses. >>> SAIBA MAIS: Aprovação de Scholz cai ao nível mais baixo da história para um chanceler alemão

Os cortes de subsídios, que desencadearam os protestos, foram uma resposta do governo a uma crise orçamentária. A decisão foi tomada após o tribunal constitucional da Alemanha declarar, em novembro, que o orçamento do governo para 2024 era ilegal.

Como resultado, 60 bilhões de euros foram eliminados do plano de despesas do governo para 2024. Em novembro do ano passado, Ministério das Finanças alemão disse que o governo aprovou o orçamento suplementar de 2023 para combater a crise orçamental que ocorreu no país devido à decisão do tribunal. (Com agências).

