Protestos em Sri Lanka continuam; país declara calote de sua dívida externa (vídeos)

247, com agências internacionais - As autoridades do Sri Lanka anunciaram nesta terça-feira, 12, que a nação não pagará a sua dívida externa de US$ 51 bilhões (R$ 239,5 bilhões) enquanto aguarda a ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional.

Recentemente, o diretor do Banco Central cingalês, Nandalal Weerasinghe, disse que o país vai temporariamente suspender os pagamentos da dívida estrangeira para evitar um calote mais duro, pois as reservas são necessárias para importações essenciais.

"Chegou a um ponto em que fazer pagamentos de dívidas é desafiador e impossível. O melhor que pode ser feito é reestruturar a dívida e evitar um calote duro", admitiu ele.

A nação insular tem estado mergulhada em uma grave crise econômica e política.

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, renunciou na segunda-feira, 9, enquanto manifestantes disseram que também queriam que seu irmão, Gotabaya Rajapaksa, deixasse o cargo de presidente.

Protestos continuam

Além disso, o Sri Lanka tem sofrido a pior crise econômica desde que a nação proclamou a independência em 1948, com a escassez de alimentos e combustível causando protestos em massa. Na semana passada, as autoridades também declararam o estado de emergência de saúde pública devido a uma grave escassez de medicamentos e equipamentos.

A crise atual foi desencadeada, entre outras razões, pela redução do turismo devido à pandemia da COVID-19. Na sequência da escassez de combustível, os cortes prolongados de energia em algumas partes do país duram até 13 horas.

Os protestos continuam no Sri Lanka, apesar da imposição do estado de emergência. As pessoas estão exigindo a renúncia do presidente Gotabaya Rajapaksa.

As sanções anti-russas exacerbaram a crise econômica e os preços no país dispararam. O custo dos alimentos básicos mais que dobrou. Os moradores fazem fila para comprar parafina. Eles precisam de combustível para cozinhar alimentos.

*Informações de RT, Sputnik e Reuters

🇱🇰 - No Sri Lanka, nos últimos dias, grandes protestos eclodiram. As autoridades do país emitiram ordens de tiro à vista na terça-feira para conter os distúrbios que viram prédios e veículos incendiados.

No vídeo, manifestantes correm atrás de um policial (?) e o espancaram.

Sri Lanka; As autoridades deram ao exército o direito de atirar nos desordeiros no local.

Os cingaleses famintos batem em jornalistas e queimam as vilas dos políticos, roubam as casas dos ricos.

MÍDIA DE SRI LANKA APANHA NAS RUAS.

"Emissoras de TV foram cercadas e vários veículos da imprensa e da mídia foram queimados. Um jornalista leva uma surra na rua da população irada.

In Sri Lanka, Anger over the cost of living the public threw politicians' cars into the waters.



🤔🤔 pic.twitter.com/5TLTxPTAzd — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) May 11, 2022





