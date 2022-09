Protestos no Irã rechaçam recente agitação apoiada pelo Ocidente

Apoie o 247

247 - O Irã foi palco de uma série de manifestações em rechaço ao tumulto desencadeado pela morte da jovem Mahsa Amini.

Em diversas cidades do país, incluindo a capital Teerã, os manifestantes pró-governo marcharam contra os atos de violência dos agitadores apoiados pelo Ocidente, que incendiaram cópias do Alcorão Sagrado, mesquitas e bandeiras nacionais. Pelo menos 41 pessoas morreram desde o início dos distúrbios, entre eles manifestantes e membros das forças de segurança da República Islâmica, de acordo com um número oficial.

A agência estatal IRNA citou o chefe de polícia dizendo que uma grande quantidade de armas, munições e explosivos foi apreendida na posse de manifestantes, apontando para uma conspiração apoiada pelo Ocidente.

A mulher de 22 anos morreu depois de ser levada a uma delegacia de polícia em Teerã pela patrulha da Polícia Moral para participar de uma aula de educação e orientação sobre padrões de vestimenta. A polícia alegou que Amini "de repente teve um problema cardíaco" enquanto estava detida, negando as acusações de que ela foi espancada por policiais. Na semana passada, a polícia iraniana divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram Amini desmaiando na delegacia.

A morte provocou protestos inflamados no país. Manifestantes em Sanandaj, capital da província do Curdistão do Irã, gritaram slogans como “morte ao ditador” e “morte a Khamenei” --contra o líder supremo Ali Khamenei--, e derrubaram uma faixa do comandante morto pelos EUA Qassem Soleimani. Algumas mulheres removeram seus hijabs durante os protestos em Saqqez, a cidade natal de Amini, também na província do Curdistão.

