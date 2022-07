Protestos no Uzbequistão deixam mortos e feridos; autoridades falam em interferência estrangeira

Apoie o 247

RT - Protestos massivos tomaram o noroeste do Uzbequistão nesta sexta-feira devido ao plano do país da Ásia Central de revogar direitos importantes de sua região autônoma, o Karakalpakstan, em meio a mudanças constitucionais.



O impasse entre a polícia e os manifestantes tornou-se violento, com vídeos nas redes sociais mostrando pessoas gravemente feridas e corpos caídos nas ruas.



“Cenas horríveis; uma rua inteira coberta de sangue”, diz a legenda de um vídeo publicado por um canal Telegram do Cazaquistão. Imagens aparentemente tiradas do telhado de um prédio baixo mostraram um líquido vermelho cobrindo partes de uma estrada, com um veículo policial blindado passando por perto.



Uma multidão solta de manifestantes também pode ser vista se aproximando de um esquadrão de policiais usando equipamentos de proteção e carregando escudos. Os oficiais não parecem estar tomando quaisquer ações agressivas.

Footage appeared on social networks, shot, presumably, in #Uzbekistan, in the city of Nukus (the capital of the autonomous #Karakalpakstan). They show blood on the pavement after the demonstrations. pic.twitter.com/lXBafm9CrQ — Newsistaan (@newsistaan) July 2, 2022

Outros vídeos mostraram manifestantes supostamente carregando os feridos para um local seguro e várias pessoas cobertas de sangue, deitadas nas ruas da cidade de Nukus, no noroeste do Uzbequistão. De acordo com postagens no Telegram, eles foram feridos pela polícia durante os distúrbios. Várias fotos também mostraram o que parecem ser cadáveres. Até agora, a RT não conseguiu verificar de forma independente a autenticidade dos vídeos e fotos.



As autoridades uzbeques até agora não comentaram as vítimas. O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, impôs um estado de emergência na região autônoma uzbeque de Karakalpakstan no sábado, devido aos distúrbios.

Protests continue in Nukus, #Uzbekistan, the capital of #Karakalpakstan. Clashes between protesters and security forces are reported. There is information about the deaths as a result of the protests, but their exact number is unknown, pic.twitter.com/Yb8AydMD7d CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — cyberlollipop (@cyberlollipop) July 2, 2022

As medidas de emergência, que entram em vigor na noite de domingo, permanecerão em vigor até o início de agosto, disse o governo presidencial em comunicado no Telegram. As restrições incluirão um toque de recolher noturno entre 21h e 07h, horário local, informou a mídia uzbeque.



Mirziyoyev chegou a Nukus no sábado e sugeriu a remoção de algumas das emendas constitucionais mais controversas durante uma reunião com os legisladores regionais.



O Ministério do Interior do Uzbequistão informou que prendeu um “grupo criminoso” suspeito de planejar os protestos e tentar tomar o poder ilegalmente no Karakalpakstan. As autoridades também culparam as manifestações por “tentativas maliciosas de interferência estrangeira” provocadas por uma campanha de desinformação “direcionada”.

🇺🇿Узбекские силовики перекрыли дорогу на Нукус в поселке Канлыкол. Сообщается, что 10 тысяч человек пытаются прорваться в столицу Каракалпакстана. pic.twitter.com/66gbbSs5OJ — Azamat Maitanov (@MaitanovAzamat) July 2, 2022

A onda de indignação pública decorre de projetos de emendas constitucionais que foram tornados públicos no final de junho. Esperava-se que as mudanças fossem revisadas até 5 de julho e posteriormente submetidas a um referendo nacional.



O projeto de mudanças envolve 200 emendas, incluindo a proibição da pena de morte. Os protestos foram desencadeados por duas passagens específicas relacionadas ao Karakalpakstan – uma região que cobre cerca de 40% do território do Uzbequistão que tradicionalmente gozava de ampla autonomia. O projeto de emendas sugeria que a região não seria mais chamada de “soberana” e seria impedida de obter independência do Uzbequistão por meio de um referendo.

