Protestos nos EUA são fruto de interesses partidários colocados acima dos interesses do povo, diz Putin

"Me parece que o problema está no fato de, neste caso, os interesses partidários de grupo estarem sendo colocados acima dos interesses de toda a sociedade e do povo", disse o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre os protestos contra o racismo nos EUA edit

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, considera que, nos EUA, os interesses partidários estão sendo colocados acima dos do povo norte-americano no seu conjunto.

"Me parece que o problema está no fato de, neste caso, os interesses partidários de grupo estarem sendo colocados acima dos interesses de toda a sociedade e do povo", afirmou Putin.

"Eu tento comentar com muito cuidado ou até mesmo não comentar o que está ocorrendo nos EUA ou em outros países. O que aconteceu lá é uma manifestação de determinadas profundas crises internas. Na verdade, vemos isso há muito tempo. Desde que o atual presidente chegou ao poder, quando ganhou de forma clara e democrática, a parte derrotada tem inventado diversas histórias para questionar sua legitimidade", ressaltou.

Putin acredita que a situação da luta contra a pandemia de COVID-19 veio expor os problemas que os EUA estão enfrentando.

"O que é democracia? É o poder do povo, está certo. Mas, se o povo escolhe os órgãos superiores, então estes, investidos da confiança do povo, têm o direito de organizar o trabalho dos órgãos executivos de maneira a garantir os interesses da grande maioria da população do país. Ora, o que temos lá? O presidente diz: 'Devemos fazer isso ou aquilo', e os governadores dizem 'Vá ver se eu estou lá na esquina'", observou o presidente russo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.