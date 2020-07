Protestos tomam conta do Chile na véspera de votação do projeto sobre acesso a 10% de fundo previdenciário

Revista Fórum - A noite desta terça-feira (14) foi marcada por intensos panelaços em todo o Chile, especialmente na capital Santiago, e barricadas localizadas em alguns bairros da periferia da capital e de outras grandes cidades do país.

A iniciativa acontece na véspera de uma votação, na Câmara dos Deputados, de um projeto que, se aprovado, permitiria aos trabalhadores chilenos retirar 10% do valores depositados em suas contas individuais de fundo previdenciário, para ajudar em seu sustento durante o período de pandemia, na qual as cidades mais populosas do Chile se encontram em quarentena e com a maioria de suas atividades econômicas paralisadas.

O modelo chileno de previdência, instalado desde a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), é administrado exclusivamente por empresas privadas, e essas vêm realizando um fortíssimo lobby para evitar que esse projeto seja aprovado.

