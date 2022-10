Províncias chinesas ampliarão desenvolvimento coordenado

Apoie o 247

ICL

Leonardo Sobreira, de Beijing (247) - As províncias de Beijing, Tianjin e Hebei ampliarão seus esforços de desenvolvimento coordenado, disseram altos oficiais do Partido Comunista da China nas regiões.

Com base na estratégia proposta pelo presidente Xi Jinping, Beijing já vem alterando seu modelo de desenvolvimento, livrando-se de funções "antiquadas que não são essenciais a seu papel como capital da China", disse Zhao Lei, membro do Comitê Permanente e secretário-geral do Comitê Municipal do PCCh da cidade de Beijing, em uma conferência a jornalistas no centro de imprensa do 20º Congresso Nacional do PCCh, nesta terça-feira, 18.

Em abril de 2015, o plano de desenvolvimento integrado Beijing-Tianjin-Hebei foi aprovado, tendo a capital como núcleo. O plano foi mencionado pelo presidente Xi Jinping em seu informe ao 20º Congresso Nacional do PCCh.

Segundo Zhao, alguns fatores de produção vem sendo reduzidos, enquanto aumentam os investimentos em inovação. Nesse sentido, se fazem ainda mais necessários investimentos em pesquisa e desenvolvimento, bem como atrair talentos de todo o país, disse. Além disso, ele afirmou que um dos objetivos é transformar Beijing em uma "cidade emblemática da economia digital".

O processo, explicou o oficial, requer alinhamento de planejamento e regulatório com as outras duas províncias. A província vizinha de Tianjin, por exemplo, busca construir um porto de alto nível e servir como uma "zona incubadora para instituições de pesquisa em Beijing", disse Jin Xiangjun, vice-secretário do Comitê Municipal do PCCh da cidade de Tianjin.

Já a província de Hebei buscará canalizar funções sem capital de Beijing, disse Lian Yimin, vice-secretário e secretário-geral do Comitê Provincial do PCCh da província de Hebei. Ao mesmo tempo, a indústria pesada, em especial a produção de aço, foi reduzida. Os objetivos, disse o oficial, são aumentar as taxas de urbanização e desenvolver o setor ecológico, bem como tornar Hebei um polo logístico para a região e o restante do país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.