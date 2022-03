Próxima reunião das delegações russa e ucraniana será realizada em Istambul, diz governo turco

Acerto foi feita durante conversa entre os presidentes da Turquia e da Rússia, informou o gabinete do presidente turco, Tayyip Erdogan, em comunicado neste domingo (27) edit

Sputnik - A próxima reunião das delegações negociadoras da Rússia e da Ucrânia será realizada em Istambul, segundo combinaram durante uma conversa os presidentes da Turquia e da Rússia, informou o gabinete do presidente turco, Tayyip Erdogan, em comunicado divulgado neste domingo (27).

"Durante conversas telefônicas, o presidente turco Tayyip Erdogan e o presidente russo Vladimir Putin concordaram que a próxima reunião das equipes de negociação da Rússia e da Ucrânia será realizada em Istambul", declarou o governo turco.

Mais cedo, Vladimir Medinsky, assessor de Vladimir Putin, presidente da Rússia, e líder da equipe de negociação do país, informou que uma nova rodada presencial de negociações entre os representantes russos e ucranianos ocorrerá nas próximas terça-feira (29) e quarta-feira (30).

"Hoje, ocorreu outra rodada de negociações com a Ucrânia no formato de videochamada. Como resultado, foi decidido nos encontrarmos pessoalmente de 29 a 30 de março", escreveu Medinsky no Telegram.

Após o início da operação militar especial russa em 24 de fevereiro, Moscou e Kiev realizaram três rodadas de negociações em Belarus. Agora, as negociações são realizadas diariamente por meio de um link de vídeo.

A tentativa da Rússia nessas rodadas tem como objetivo costurar uma articulação de um tratado para encerrar o conflito.

A última rodada de reuniões presenciais entre ambos os países ocorreu no dia 7 de março.

Dois dias depois, o presidente russo, Vladimir Putin, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, discutiram a terceira rodada de negociações entre Moscou e Kiev sobre a situação na Ucrânia, em uma conversa telefônica, segundo informou o Kremlin.

"Foi dada atenção especial aos aspectos humanitários da situação na Ucrânia e nas repúblicas de Donbass", disse o Kremlin em comunicado.

Na conversa, Putin relatou a Scholz sobre os esforços russos para organizar corredores humanitários na Ucrânia e as tentativas de militantes apoiadores de Kiev de bloquear a evacuação de pessoas.

Segundo o Kremlin, foram discutidas ainda na ligação "opções de esforços políticos e diplomáticos".

Moscou e Kiev haviam concordado em abrir mais corredores humanitários para evacuar civis, na 3ª rodada de negociações, que ocorreu em Brest, em Belarus.

De acordo com a Embaixada da Rússia no país, o encontro teve duração de três horas. Um dos principais tópicos da reunião foi exatamente a questão dos corredores.

O assessor presidencial russo, Vladimir Medinsky, afirmou que a Rússia esperava assinar protocolos com o lado ucraniano em várias questões, mas não obteve sucesso na última tentativa.