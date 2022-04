Próximas sanções contra a Rússia podem atingir bancos e energia, diz Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia

Apoie o 247

Sputnik - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que uma eventual sexta rodada de sanções ocidentais contra a Rússia terá como alvo o sistema bancário e setores de energia da Rússia.

A líder europeia detalhou a possível configuração das novas sanções em entrevista publicada pelo jornal alemão Bild am Sonntag, neste domingo (17).

"Estamos voltados ao setor bancário, especialmente o Sberbank, que corresponde a 37% do setor bancário russo. E, claro, há questões de energia", disse von der Leyen na entrevista, conforme citou a agência Reuters.

De acordo com a representante da União Europeia (UE), a organização está trabalhando em "mecanismos inteligentes" para que o petróleo russo também possa ser atingido pelas restrições.

"A prioridade principal é reduzir as fontes de recursos de [Vladimir] Putin", afirmou.

Na semana passada, a mídia ocidental reportou que a UE considera impor tarifas sobre o petróleo russo, ao invés de apenas bani-lo, uma vez que alguns membros do bloco europeu apresentaram resistência à ideia de um embargo ao petróleo da Rússia.

No início de abril, a UE apresentou seu quinto pacote de sanções contra a Rússia como forma de punição pela deflagração da operação especial militar na Ucrânia. As medidas restritivas incluíram o banimento total sobre a aquisição, a importação, a transferência de carvão ou outros combustíveis fósseis russos à UE. As medidas entrarão em vigor em agosto de 2022.

