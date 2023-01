PT confirma atos em ao menos 11 países em defesa da democracia brasileira

Apoie o 247

Michele de Mello, Brasil de Fato - O Partido dos Trabalhadores (PT) convocou sua militância que reside fora do país a realizar manifestações em repúdio à tentativa de golpe de Estado, após a invasão da sede dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8).

Núcleos do PT já confirmaram atos na Argentina, Alemanha, Reino Unido, França, Suíça, Espanha, Itália, Irlanda, Canadá, México e Estados Unidos. Os protestos, no entanto, não estão fechados para militantes, por isso se espera a adesão de brasileiros e brasileiras residentes no exterior, assim como de estrangeiros solidários com o Brasil.

"A partir de agora entramos em mobilização permanente. Amanhã no final da tarde teremos atos em defesa da democracia e contra os criminosos em vários lugares do Brasil. Além da ofensiva judicial e policial temos a popular", declarou a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann.

Os atos no exterior acompanham a convocatória nacional, que tem protestos previstos em todas as capitais brasileiras a partir das 18h (hora local), sob o lema "em defesa da democracia e contra ataques terroristas".

"É um crime anunciado contra a democracia, contra a vontade das urnas e por outros interesses", disse Gleisi logo após a invasão à sede dos Três Poderes.

A ex-presidenta Dilma Rousseff também foi enfática ao classificar os atos em Brasília como antidemocráticos. "Nunca se viu um ataque tão grave à democracia e às instituições brasileiras quanto o cometido neste domingo contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF por um bando de bolsonaristas defensores de um golpe de estado", disse.

"Os vândalos fascistas e seus financiadores devem ser identificados e exemplarmente punidos, para que isto jamais volte a acontecer", completou a ex-presidenta.

Veja lista de atos confirmados:

* Argentina

Buenos Aires | 18h | Embaixada Brasileira

* Alemanha

Berlim | 16h | Embaixada Brasileira

Frankfurt | 15h | Consulado Brasileiro

* Espanha

Barcelona | 19h | Font de Camaletes

* Estados Unidos

Nova York | 17h | Union Square

Boston | 18h | Consulado Brasileiro

* França

Paris | 17h30 | Embaixada Brasileira

* Irlanda

Dublin | 17h30 | Embaixada Brasileira

* Itália

Roma | 16h | Praça Di Pasquino

* México

Cidade do México | 18h | Centro Cultural Brasil - México

* Portugal

Lisboa | 19h | Fábrica Braço de Prata

* Reino Unido

Londres | 18h | Embaixada Brasileira

* Suíça

Zurique | 15h | Consulado Brasileiro

