PT repudia “guerra de Trump” e “submissão do Brasil”

247 - A Bancada do PT na Câmara divulgou, nesta segunda-feira (6), nota de repúdio à “ação criminosa do governo Donald Trump no aeroporto de Bagdá” e à “a posição precipitada e submissa do governo brasileiro”, que apoiou de forma oficial o ataque e se disse “pronto a participar de esforços” para “combater o terrorismo”.

Na opinião da bancada petista, o governo de Jair Bolsonaro “age como vassalo dos Estados Unidos ao apoiar a infame operação e instigar a escalada de guerra”. Confira a íntegra da nota:

NÃO À GUERRA DE TRUMP E NÃO À SUBMISSÃO DO BRASIL!

A Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados condena a ação criminosa do governo Donald Trump no aeroporto de Bagdá, na última semana. Tal atentado viola todas as normas do Direito internacional, agrava os litígios no Oriente Médio e desestabiliza ainda mais esta região, que vive há décadas sob tensão permanente em razão de disputas geopolíticas e de conflitos pelo controle dos recursos naturais dos seus países.

A agressão dos Estados Unidos, com objetivo expresso de assassinar uma autoridade de Estado que possui assento na Organização das Nações Unidas (ONU), é algo sem precedentes na história recente. Se este ato não for condenado de forma veemente pela comunidade internacional, a humanidade estará sob ameaça de sofrer as consequências de ataques “preventivos” por parte de um governo que age como uma “polícia do mundo” autoproclamada.

Ademais, resta evidente o caráter eleitoreiro da ação ordenada por Donald Trump, que repete um método já empregado por vários dos seus antecessores. O atual mandatário dos Estados Unidos, porém, possui o agravante de estar enfrentando um processo de impeachment.

Repudiamos, também, a posição precipitada e submissa do governo brasileiro, que age como vassalo dos Estados Unidos ao apoiar a infame operação e instigar a escalada de guerra. Enquanto chefes de Estado e dirigentes do sistema ONU expressam preocupação com a paz e fazem apelos nesse sentido, o Brasil despeja gasolina na fogueira acesa por Washington.

Esta posição, além de desrespeitar o sentimento amplamente majoritário do povo brasileiro e as nossas tradições diplomáticas, compromete o Brasil com a posição de Trump para um conflito que não é nosso.

Vale lembrar que o ex-presidente Lula dialogou com autoridades do Irã para que se chegasse ao acordo nuclear proposto por Brasil e Turquia e aceito pela nação persa em 2010. Outros acordos vieram posteriormente, mas a ação comandada por Trump teve como consequência imediata o fim de toda a concertação obtida pelo diálogo multilateral ao longo dos últimos 20 anos.

Conclamamos a sociedade brasileira a se somar aos esforços de paz que estão embalando o mundo de forma crescente. E cobramos das autoridades brasileiras a responsabilidade que os seus cargos impõem e o momento histórico exige.

Brasília, 6 de janeiro de 2019.

Dep. Paulo Pimenta (PT-RS) – Líder da Bancada

Dep. Gleisi Hoffmann (PT-PR) – Presidenta nacional do PT

