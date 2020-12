PT saúda eleições na Venezuela: "resposta democrática aos golpistas"

O PT publicou nota defendendo o caráter democrático da eleição para a Assembleia Nacional da Venezuela, que foi boicotada pela oposição de extrema direita e por potências imperialistas, como os EUA e União Europeia, além do governo direitista de Jair Bolsonaro edit

247 - Em nota divulgada nesta segunda-feira (7), o PT saúda as eleições legislativas da Venezuela realizadas neste domingo. “Estas eleições constituem mais uma grande manifestação da vontade popular no processo de transformação política, social e econômica daquele país ao longo das duas últimas décadas”, diz nota assinada pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e pelo secretário de Relações Internacionais, Romênio Pereira.

As eleições deram ampla vitória às forças aliadas ao presidente venezuelano Nicolás Maduro,

A nota do PT destaca que a eleição é uma resposta às pressões que o governo vene4zuelano vem sofrendo “por parte do governo dos Estados Unidos e de vassalos como Jair Bolsonaro”, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



“O PT é solidário ao governo constitucional e ao povo da Venezuela. Compreendemos que a realização das eleições é a resposta democrática aos golpistas que conspiram, dentro e fora do país, contra o governo constitucional e o processo de transformação iniciado pelo ex-presidente Hugo Chavez”, afirma a nota.

