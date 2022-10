Publicada coleção de falas de Xi Jinping sobre administração do PCCh

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - Foi publicada recentemente na China uma coleção de falas de Xi Jinping sobre a administração do Partido Comunista da China (PCCh).

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido realizado em 2012, o Comitê Central do PCCh, que tem como núcleo Xi Jinping, vem persistindo na promoção da administração integral e rigorosa do PCCh.

A coleção contém mais de 180 documentos importantes de Xi Jinping datados entre 15 de novembro de 2012 e 17 de junho de 2022, incluindo discursos, observações e instruções, sendo divididos em dez capítulos.

Tradução: Inês Zhu

Revisão: Erasto Santos Cruz

