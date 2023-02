Publicado relatório que revela hegemonia, poder de força e bullying dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Um relatório que revela a hegemonia, o poder de força e o bullying dos Estados Unidos foi publicado nesta segunda-feira (22). Por meio de fatos, o documento apresenta os atos hegemônicos dos EUA nos setores político, militar, econômico, financeiro, científico, tecnológico e cultural, para que a comunidade internacional possa perceber os grandes prejuízos causados pelo país para a paz e a estabilidade do mundo e o bem-estar das populações.

Segundo o documento, depois das duas Guerras Mundiais e Guerra Fria, os EUA se tornaram a maior potência do mundo e começaram a interferir nos assuntos internos de outros países, assim como buscar, defender e abusar da hegemonia, além de desencadear arbitrariamente guerras para prejudicar a comunidade internacional.

O relatório aponta que os EUA, com o pretexto de democracia e direitos humanos, tentaram moldar outros países e a ordem internacional com o conceito de valor e o sistema político estadunidense. A história dos EUA está repleta de violência e expansão. A hegemonia militar adotada por Washington causou tragédias no mundo. A hegemonia econômica e financeira dos EUA tornou-se mais uma arma geopolítica. No setor de ciência e tecnologia de ponta, a repressão e o bloqueio de Washington impediram o desenvolvimento científico e econômico de outros países.

Os EUA desafiam a verdade com força e pisoteiam a justiça com interesses egoístas. Os atos unilaterais e hegemônicos dos EUA, que contrariam a corrente da era, foram veementemente criticados e despertaram forte oposição da comunidade internacional.

A China se opõe à hegemonia e ao poder de força de todas as formas, assim como à interferência nos assuntos internos de outros países. Os EUA devem fazer uma reflexão sobre as próprias condutas, abandonar a arrogância, o preconceito, a hegemonia, o poder de força e o bullying.

