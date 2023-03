Publicado relatório sobre violação dos direitos humanos dos refugiados e imigrantes pelos Estados Unidos

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Foi publicado hoje (30) um relatório sobre a violação dos direitos humanos dos refugiados e imigrantes pelos Estados Unidos. O documento registra os atos maliciosos na questão dos refugiados e imigrantes em dimensões histórica, real, doméstica e internacional. Os fatos e dados citados no relatório provam que os EUA não são o "farol da democracia", mas estão cheios de mentiras e padrões duplos.

Os Estados Unidos estabeleceram a maior rede de detenção de imigrantes do mundo. Atualmente há mais de 200 centros de detenção nas fronteiras. Para economizar o custo, o governo estadunidense concedeu o direito de construção e operação a empresas privadas, tornando prisões privadas na realidade.

Os Estados Unidos são o principal motor da crise migratória global. O comportamento bélico dos EUA desencadeou vários fluxos de refugiados. Desde 2001, Washington matou mais de 800 mil pessoas em outros países em suas invasões, gerando mais de 20 milhões de refugiados apenas no Afeganistão, Iraque, Síria e outros países afetados.

O relatório conclui enfaticamente que, ao longo da história, os imigrantes, africanos, irlandeses, europeus orientais, europeus do sul, judeus, asiáticos, latino-americanos, muçulmanos e outros imigrantes de quase todo o mundo que foram para os Estados Unidos foram cruelmente tratados pelo governo do país. O governo estadunidense também está interferindo nos assuntos internos de outros países ao redor do mundo, travando guerras, criando desastres humanitários em larga escala e crises migratórias. Entretanto, Washington sempre quer fugir da responsabilidade e transferir as consequências para outros países.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.