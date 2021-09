Puigdemont proibido de entrar no Canadá; corte canadense negou pedido de líder pela independência da Catalunha

A Corte mantém a decisão de Ottawa que se opôs à chegada do líder da independência catalã Carles Puigdemont como “visitante” edit

Radio Canada - Carles Puigdemont não poderá vir ao Canadá. Por enquanto, de qualquer maneira. A Corte Federal acaba de rejeitar o pedido do ex-presidente catalão e seu advogado.

Há mais de dois anos, Carles Puigdemont tenta vir para Quebec. Convidado pela Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, ele planejou um tour por Quebec, mas sua entrada no país não havia sido autorizada pelo governo federal.

A Corte Federal rejeitou recentemente o pedido de Carles Puigdemont. A sentença, que a Radio-Canada pôde consultar, data de 22 de setembro, véspera de sua prisão na Itália.

Uma primeira recusa em outubro de 2019

Por que Carles Puigdemont, que ainda é objeto de um mandado de prisão após declarar a independência da Catalunha no final de 2017, não pôde vir para o Canadá?

Como muitos cidadãos estrangeiros, o ex-presidente catalão teve que obter uma autorização eletrônica de viagem (eTA). Esse pedido, lembra o juiz Yvan Roy, da Justiça Federal, foi indeferido em outubro de 2019.

“Ele foi acusado de vários crimes”, disse o juiz.

“Lendo os diversos documentos que foram protocolados por [Carles Puigdemont] com o objetivo de obter a autorização eletrônica de viagem, entende-se que tais crimes incluiriam rebelião, sedição, peculato, prevaricação e desobediência”.

Inicialmente, a solicitação de eTA de Carles Puigdemont, feita em 26 de fevereiro de 2019, estava incorreta. “Quando questionado se o Sr. Puigdemont foi acusado de algum crime em algum país, o formulário respondeu que não”, escreveu o juiz.

Um segundo pedido foi feito, mas faltavam detalhes. Em maio de 2019, um oficial de imigração solicitou “informações oficiais específicas sobre as acusações”. “Cerca de 300 páginas, sem ordem específica”, foram transmitidas “por meio de três e-mails”, diz o julgamento.

Em outras trocas, dezenas de outras páginas foram enviadas “sem qualquer explicação” ou “índice”, disse o juiz. Este último especifica que os serviços de imigração querem “um documento emitido por uma autoridade competente na Espanha que forneça uma lista das acusações estabelecidas”.

Finalmente, uma carta de recusa foi enviada a Carles Puigdemont e seu advogado em 29 de outubro de 2019. De acordo com o Ministério Federal da Imigração, o deputado europeu - que já não goza de imunidade parlamentar - “simplesmente não apresenta as provas exigidas”, em particular, fornecendo documentos de “relevância duvidosa”.

“Uma decisão política”, lamenta o advogado

Aos olhos do juiz Roy, Carles Puigdemont e sua equipe não responderam “a perguntas simples” ou forneceram “evidências relevantes” que o teriam permitido vir para o Canadá.

“A decisão [de recusa] é justificada, transparente e inteligível”, conclui o juiz.

Questionado pela Radio-Canada, o advogado de Carles Puigdemont, Stéphane Handfield, contesta esta sentença. “Fornecemos, submetemos e arquivamos todos os documentos necessários e todas as informações que o oficial [de imigração] solicitou”, disse ele.

Segundo Stéphane Handfield, a decisão dos serviços de imigração é “política”.

“Estou desapontado com esta reviravolta nos acontecimentos. Além dos documentos solicitados, os fatos não mudam. O Canadá recusou a entrada de Puigdemont em Quebec porque ele realizou um referendo. Isso é tudo”.

“O que acontecerá com os políticos eleitos da Escócia se eles quiserem vir para o Canadá? Eles também serão proibidos de entrar?”, pergunta Stéphane Handfield, enquanto o governo escocês planeja realizar um novo referendo pela independência.

Preso em 23 de setembro na Itália, Carles Puigdemont foi solto no dia seguinte. A justiça italiana terá de se pronunciar sobre o pedido de extradição apresentado pela Espanha. Uma audiência está marcada para 4 de outubro.

