Putin: "a era unipolar acabou" e essa mudança é "irreversível"

Em discurso no Fórum de São Petersburgo, o presidente da Rússia afirmou que os novos centros de poder têm o direito de proteger seus modelos de desenvolvimento

247 - O presidente da Rússia,Vladimir Putin, começou seu discursou na sessão plenária do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo afirmando que "a era do mundo unipolar acabou" e que essa mudança é "parte da história" e "irreversível".

"Não é possível evitar (o fim da ordem unipolar), mas acabou, apesar de todas as tentativas de preservá-la de qualquer maneira. É somente natural porque mudanças são naturais para a história", disse Putin. "Não é difícil perceber que na última década temos novos centros poderosos, cada um desenvolvendo seus sistemas políticos, sociedades civis e modelos de desenvolvimento. Eles têm o direito de proteger esses modelos e os interesses soberanos. Estamos falando de algo objetivo, de uma mudança tectônica na geopolítica, economia global, tecnologia e sistema de relações internacionais". "Essas mudanças são fundamentais e não podem mudar".

Putin prosseguiu criticando os Estados Unidos, que, segundo ele, exercem o papel de "policial do mundo". "Eles agem fingindo não perceber que existem outros centros fortes no mundo", acrescentou, afirmando ainda que "as tentativas de destruir a economia russa falharam".

Referindo-se à União Europeia, o líder russo disparou: "A União Europeia perdeu completamente sua soberania política, e suas elites burocráticas estão dançando ao som de outra pessoa, aceitando tudo o que lhes é dito de cima, causando danos à sua própria população e à sua própria economia". (Com informações da agência Ruptly).

