Putin acena para a China durante entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson

'Europeus e os americanos estão mais do que felizes em fazer negócios com os chineses', afirmou o líder russo edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez um aceno para a China durante entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson. "Não acredite no mito de que a China é um bicho-papão. Os europeus e os americanos estão mais do que felizes em fazer negócios com eles", disse o líder russo.

De acordo com o presidente, os Estados Unidos podem provocar uma terceira guerra mundial se enviar tropas à Ucrânia, ocupada por forças militares russas desde fevereiro de 2022. Putin também afirmou que os EUA foram responsáveis pela explosão dos gasodutos submarinos Nord Stream 1 e 2 em setembro daquele ano, próximo à ilha dinamarquesa de Bornholm, Mar do Norte.

continua após o anúncio

O líder russo disse ainda que os países-membros da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) votam "obedientemente" sob pressão do governo americano, atualmente comandado por Joe Biden. Putin aproveitou para fazer ataques aos governos da Ucrânia e do Canadá ao comentar sobre nazismo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: