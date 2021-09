Putin adverte para instabilidade na região da Ásia Central

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik - Falando nesta quarta-feira (15) na cúpula da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a situação na zona de responsabilidade da organização não só é instável como apresenta riscos para os países da região.

"Como já foi referido, a situação na zona de responsabilidade da OTSC e nas fronteiras externas dos Estados-membros não só é instável como também traz novos desafios e riscos verdadeiramente urgentes para a segurança de nossos países", disse Putin.

"Logo após a retirada precipitada, para dizer o mínimo, das tropas dos EUA e de seus aliados do Afeganistão e a chegada ao poder do Talibã, nós, na cúpula extraordinária da OTSC, trocamos pontos de vista sobre os perigos associados à situação radicalmente alterada naquele país. Todos apoiaram então a conclusão de que, nas atuais circunstâncias, a coordenação estreita e a coesão dos Estados-membros da OTSC são mais necessárias do que nunca", acrescentou o presidente russo.

PUBLICIDADE

No início do mês, o líder russo, comentando a situação no Afeganistão, observou que a democracia não pode ser imposta à força e que, se a população assim quiser, chegará a ela por si própria.

Ele ressaltou ainda que o Talibã não é um movimento homogêneo, pois no território atuam diferentes grupos.

PUBLICIDADE

Além disso, Putin definiu a situação do Afeganistão como uma "catástrofe humanitária", destacando que a ONU e o seu Conselho de Segurança têm a responsabilidade de manter a ordem no mundo.

PUBLICIDADE