247 - Uma investigação estabeleceu que o avião Il-76 foi abatido com um sistema Patriot fabricado nos EUA, disse o presidente russo Vladimir Putin nesta quarta-feira (31).

Mais cedo no dia, um porta-voz dos serviços de emergência disse à Sputnik que a investigação sobre acidente do avião Il-76 em 24 de janeiro na Rússia confirmou que a aeronave foi derrubada por um míssil de defesa aérea fabricado no Ocidente.

"O avião foi abatido — isso já foi estabelecido com certeza — pelo sistema Patriot fabricado nos EUA. A investigação já estabeleceu isso", disse Putin em uma reunião com seus representantes autorizados.

O presidente acrescentou que a Rússia “insiste” na investigação internacional sobre a queda do avião Il-76. Ele disse ainda que a Ucrânia parece querer provocar a Rússia para tomar ações retaliatórias.

Pode-se imaginar por que [a Ucrânia] está bombardeando cidades pacíficas. Há vários objetivos lá — distrair a atenção de sua própria população e patrocinadores dos fracassos da chamada contraofensiva; mostrar que podem fazer alguma coisa; nos provocar a tomar ações espelhadas retaliatórias para atacar alvos civis e pacíficos no território da própria Ucrânia. Estamos fazendo o que estamos fazendo, estamos atingindo instalações de infraestrutura com armas de precisão, primeiro as militares e da indústria militar. Eles querem nos provocar a tomar ações retaliatórias, eu provavelmente penso assim", disse Putin.

O avião Il-76 com 65 prisioneiros de guerra ucranianos transportados para troca caiu na região oeste de Belgorod, na Rússia, em 24 de janeiro. Todos os prisioneiros de guerra morreram, juntamente com seis tripulantes e três acompanhantes a bordo da aeronave. O Ministério da Defesa russo acusou Kiev de derrubar o avião. A Ucrânia não confirmou nem negou o seu envolvimento no acidente.

