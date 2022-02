Putin afirma que garantir a capacidade de defesa é a tarefa prioritária da Rússia

"Nosso país está sempre aberto para um diálogo direto e honesto, para buscar soluções diplomáticas para as questões mais complicadas", disse o presidente russo edit

MOSCOU, 23 de fevereiro, TASS - A Rússia está pronta para manter um diálogo direto e honesto em assuntos internacionais, o que faz garantindo sua capacidade de defesa como uma tarefa crucial para o Estado, disse o presidente Vladimir Putin em um discurso por ocasião do Dia do Defensor da Pátria.

"Hoje, garantir a capacidade de defesa de nosso país continua sendo uma tarefa prioritária do Estado, enquanto as forças armadas servem como garantia da segurança nacional, da vida pacífica de nossos cidadãos, do desenvolvimento estável e gradual da Rússia", observou.

"Vemos quão desafiadora é a situação internacional, quais os riscos que os desafios existentes representam, como a desestabilização do sistema de controle de armas ou a atividade militar da Otan", disse Putin. Enquanto isso, "o apelo da Rússia para criar um sistema de segurança igual e indivisível que proteja todos os países permanece sem resposta", acrescentou o presidente.

"Nosso país está sempre aberto para um diálogo direto e honesto, para buscar soluções diplomáticas para as questões mais complicadas, mas devo repetir que os interesses da Rússia e a segurança de seus cidadãos são incondicionais", enfatizou o líder russo. "É por isso que continuaremos desenvolvendo, atualizando o exército e a frota, aumentando sua eficiência", observou.

