Putin afirma que riscos de guerra nuclear estão aumentando

(Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que o risco de uma guerra nuclear está aumentando, mas insistiu que a Rússia não "enlouqueceu" e que vê seu próprio arsenal nuclear como puramente defensivo.

No entanto, Putin afirmou que a Rússia defenderá seu território e seus aliados "com todos os meios disponíveis", acrescentando que foram os Estados Unidos, não a Rússia, que implantaram as chamadas armas nucleares "táticas" em outros países.

