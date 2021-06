Putin afirma que sistema europeu de segurança se degradou e aumentam riscos de nova corrida armamentista

Sputnik - Todo o sistema europeu de segurança se degradou fortemente, a tensão aumenta, os riscos de uma nova corrida armamentista estão se tornando reais, escreveu o presidente russo Vladimir Putin em um artigo para o semanário alemão Die Zeit.

O artigo, cujo texto foi publicado também no site oficial do Kremlin, é dedicado ao 80º aniversário do início da Grande Guerra pela Pátria, quando a Alemanha nazista invadiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.