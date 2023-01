Putin apoia esforços do presidente Lula para enfrentar o terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

Sputnik – A Rússia condena as ações dos instigadores dos tumultos no Brasil e apoia os esforços do presidente Lula da Silva para restaurar a ordem, disse nesta segunda-feira (9) Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente russo.

"Sem dúvida, condenamos decididamente as ações dos instigadores dos tumultos. E apoiamos plenamente o presidente do Brasil Lula da Silva, apoiamos as ações que visam restaurar a ordem e a lei no país", disse Peskov aos jornalistas.

Ele recordou que recentemente o presidente russo Vladimir Putin parabenizou o seu homólogo brasileiro pela vitória na eleição.

"E seguimos apreciando os esforços do senhor da Silva, o seu desenvolvimento das relações bilaterais", ressaltou o porta-voz do Kremlin.

Ontem (8), uma multidão de apoiadores do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que têm se manifestado contra os resultados das eleições presidenciais desde o fim do ano passado, invadiu o prédio do Congresso na capital do Brasil, penetrou no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. A polícia conseguiu retirar os manifestantes dos prédios governamentais apenas à noite, mais de 400 pessoas foram detidas.

Vários países e organizações internacionais nas Américas expressaram seu apoio ao presidente Lula, chamando as ações dos manifestantes de uma tentativa antidemocrática de golpe de Estado.

