Putin apoia iniciativa para criar bolsa de grãos dentro do BRICS

Sputnik - O presidente russo Vladimir Putin apoiou a iniciativa para criar uma bolsa de grãos dentro do BRICS e disse que o comércio especulativo afeta os preços dos produtos e os consumidores.

"Quanto a uma bolsa, é claro, você está absolutamente certo. Todos esses índices cambiais são formados ou nos Estados Unidos ou na Europa, em Paris. Não sei quantos grãos os franceses produzem. Acho que menos do que nós. Tradicionalmente, o índice da bolsa é formado lá. Claro, isso é injusto, porque afeta os preços aqui. Sua ideia é muito boa", afirmou Putin durante uma reunião com representantes do setor agroindustrial na segunda-feira (4).

Como existem países do BRICS que produzem e compram grãos, eles poderiam estar interessados ​​em criar esse intercâmbio, disse o presidente.

"Especialmente porque essas coisas de natureza especulativa afetam os consumidores no final. Isso é um problema. Esses são problemas que todos os governos estão tentando resolver. Com certeza trabalharemos na sua sugestão com nossos parceiros", disse Putin.

A participação da Rússia no mercado mundial de grãos está se aproximando de 25%, ou seja, um quarto em cada tonelada de grãos é de origem russa, disse Eduard Zernin, chefe da União Russa de Exportadores de Grãos, na reunião.Zernin disse que a tentativa de "cancelar" os grãos russos no mercado mundial nos últimos dois anos falhou, acrescentando que os exportadores construíram ligações diretas com os consumidores e aumentaram seus volumes de exportação.

No entanto, persistem questões como a concorrência feroz e novos problemas de transação – em particular, o jogo de redução do custo dos cereais nas bolsas mundiais, disse ele.

Em 2023, a Rússia exportou pelo menos US$ 43,5 bilhões em produtos agrícolas e industriais para mercados estrangeiros e forneceu US$ 41,6 bilhões nestes produtos em 2022. Entre 2023 e 2024, está prevista a exportação de até 65 milhões de toneladas de cereais, disse Putin.

