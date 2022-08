Putin aposta que estrangulamento com gás de inverno trará paz à Ucrânia em seus termos

Apoie o 247

ICL

LONDRES, (Reuters) - Invernos frios ajudaram Moscou a derrotar Napoleão e Hitler. O presidente Vladimir Putin está agora apostando que a disparada dos preços da energia e a possível escassez neste inverno convencerão a Europa a armar fortemente a Ucrânia para uma trégua - nos termos da Rússia.

Isso, dizem duas fontes russas familiarizadas com o pensamento do Kremlin, é o único caminho para a paz que Moscou vê, já que Kyev diz que não negociará até que a Rússia deixe toda a Ucrânia.

"Temos tempo, podemos esperar", disse uma fonte próxima às autoridades russas, que não quis ser identificada porque não estão autorizadas a falar com a mídia.

"Vai ser um inverno difícil para os europeus. Podemos ver protestos, distúrbios. Alguns líderes europeus podem pensar duas vezes antes de continuar apoiando a Ucrânia e achar que é hora de um acordo."

Uma segunda fonte próxima ao Kremlin disse que Moscou acredita que já pode detectar uma unidade europeia vacilante e espera que esse processo se acelere em meio às dificuldades do inverno.

"Será muito difícil se (a guerra) se prolongar pelo outono e inverno. Portanto, há esperança de que eles (os ucranianos) peçam paz", disse a fonte.

Não houve resposta imediata do Kremlin, que nega que a Rússia use energia como arma política, a um pedido de comentário.

A Ucrânia e seus mais firmes apoiadores ocidentais dizem que não têm planos de desistir e autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato, dizem que até agora não vêem sinais de vacilação de apoio à Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um tweet para os ucranianos em seu dia nacional, disse: "A UE está com vocês nesta luta desde o início. E estaremos pelo tempo que for necessário".

Apoiado por bilhões em ajuda militar dos EUA e de outros países ocidentais, treinamento e inteligência compartilhada, e com uma série de ataques de moral a alvos russos de alto nível por trás disso, Kyiv acha que tem uma chance de mudar os fatos no terreno.

"Para que as negociações com a Rússia sejam possíveis, é necessário mudar o status quo na frente em favor das Forças Armadas da Ucrânia", disse à Reuters Mykhailo Podolyak, assessor presidencial ucraniano.

"É necessário que o exército russo sofra derrotas táticas significativas."

As forças ucranianas frustraram as tentativas russas de capturar a capital Kyiv e a segunda cidade Kharkiv; destruíram e interromperam regularmente as linhas de abastecimento russas e afundaram o Moskva, a nau capitânia da Frota do Mar Negro da Rússia, além de causar grandes danos a uma base aérea russa na Crimeia anexada.

Kyiv também fala há muito tempo sobre uma grande contra-ofensiva para retomar o sul, embora a Rússia esteja ocupada construindo suas próprias forças lá, e não está claro se e quando isso se materializará.

TESTE DE VONTADE

O impasse geopolítico fez com que os preços da energia batessem recordes. A União Europeia proibiu o carvão russo e aprovou uma proibição parcial das importações de petróleo bruto russo para punir Moscou pela "operação militar especial" lançada exatamente seis meses atrás em 24 de fevereiro.

E a Rússia deu seu próprio golpe, cortando drasticamente as exportações de gás para a Europa.

Os governos europeus tentaram aumentar a resiliência às pressões energéticas neste inverno, buscando suprimentos alternativos e adotando medidas de economia de energia, mas poucos especialistas em energia acreditam que serão capazes de cobrir todas as suas necessidades.

O Kremlin atribuiu a redução do fluxo de gás a questões técnicas, sanções ocidentais e a recusa de alguns países em pagar em rublos. Enquanto isso, receitas recordes de petróleo e gás continuam a aumentar o baú de guerra da Rússia.

"O Kremlin está, é claro, contando com a possibilidade de perdermos o interesse por causa de nossas próprias eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, o Reino Unido procurando um novo primeiro-ministro, a Alemanha preocupada com o gás e o rio Reno com cerca de quinze centímetros. profundo", disse o general aposentado dos EUA Ben Hodges, ex-comandante das forças do Exército dos EUA na Europa.

"A guerra é um teste de logística e é um teste de vontade. O teste será - nós no Ocidente temos uma vontade superior ao Kremlin? Acho que esse será o desafio."

A primeira fonte próxima às autoridades russas disse que Moscou em qualquer futuro acordo de paz em potencial queria garantir ganhos territoriais, proteger toda a região de Donbas e que Kyiv se comprometesse com a neutralidade militar.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que Kyiv não concordaria com nenhuma proposta para congelar as linhas de frente atuais para "acalmar" Moscou.

Podolyak, seu conselheiro, disse que o Ocidente está fornecendo a Kyiv armas suficientes para "não cair", mas não o suficiente para vencer, acrescentando que é necessário um apoio muito maior.

Os estados ocidentais se recusaram a enviar tropas terrestres para o conflito e se abstiveram de fornecer alguns equipamentos militares porque querem evitar uma guerra mais ampla com a Rússia, que possui o maior estoque de armas nucleares do mundo.

GUERRA DE ATRITO

Autoridades dos EUA disseram acreditar que Putin ainda estava comprometido com seu objetivo original de tomar Kyiv, mas não conseguiu alcançá-lo. O Ministério da Defesa russo não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre essa afirmação.

As mesmas autoridades americanas disseram que não viram sinais de que os russos pretendiam diminuir a escalada e pensaram que a guerra seria prolongada.

Andrey Kortunov, chefe do RIAC, um think tank de política externa próximo ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia, disse que nenhum dos lados pareceu piscar primeiro.

"Ambos os lados aparentemente acreditam que com o tempo suas posições podem ficar mais fortes", disse ele. "Realisticamente, é muito difícil imaginar que possamos chegar a um acordo político tão cedo."

Os dois exércitos estão há muito presos em uma guerra de atrito, sem que até agora nenhum dos dois seja capaz de fazer um avanço decisivo.

Diante do que a inteligência ocidental diz ser uma grave escassez de mão de obra após grandes perdas, as forças russas fizeram apenas avanços modestos e difíceis no leste da Ucrânia no mês passado.

Konrad Muzyka, analista militar da Polônia, disse que as forças russas tiveram a iniciativa em algumas áreas do leste da Ucrânia, mas é difícil ver um lado ganhando vantagem sem um grande impulso em equipamentos e mão de obra.

"Quem puder fazer isso vencerá a guerra", disse Muzyka.

O desempenho da Ucrânia no campo de batalha entre agora e o inverno pode determinar a direção da guerra, disse Neil Melvin, analista em Londres do think tank RUSI.

"A Ucrânia precisa convencer os torcedores ocidentais de que pode vencer (em batalha) e ter impulso. Se eles puderem mostrar, durante esse período, que podem empurrar os russos para trás e manter esse impulso, será uma vitória."

Mas quanto mais a guerra se arrasta, maiores se tornam os riscos de divisões ocidentais sobre a Ucrânia, à medida que os preços de combustível, gás, eletricidade e alimentos aumentam.

"Todos os indicadores econômicos estão ficando negativos agora. Será mais difícil motivar as pessoas tremendo em seus apartamentos (a aceitar as dificuldades) se a Ucrânia não for vista como vencedora", disse Melvin, que disse que a pressão por um acordo político pode crescer. dividindo a aliança militar da UE e da OTAN.

RISCOS NUCLEARES?

Tony Brenton, ex-embaixador britânico na Rússia, disse que o Ocidente "em algum momento" pode ter que "empurrar os ucranianos a alguns compromissos bastante desconfortáveis", a menos que Kyiv consiga algum tipo de avanço.

E ele alertou que uma Rússia com armas nucleares poderia escalar o conflito se enfrentasse uma derrota humilhante.

"Se a escolha para a Rússia é travar uma guerra perdida, e perder muito e Putin cair, ou algum tipo de demonstração nuclear, eu não apostaria que eles não iriam para a demonstração nuclear", disse Brenton.

A Rússia descartou repetidamente a noção de que precisaria usar armas nucleares táticas. Putin disse no mês passado que Moscou mal havia começado na Ucrânia e desafiou o Ocidente a derrotá-lo no campo de batalha.

Samir Puri, autor de Russia's Road to War with Ukraine, disse que Kyiv corre o risco de ser forçada a viver com uma divisão de fato, com até um quarto de seu território sob controle russo, a menos que isso possa mudar a dinâmica da guerra.

"Acho que a Rússia pode se dedicar a isso a longo prazo e essa divisão é, infelizmente, o resultado mais provável a médio prazo", disse Puri.

Outros são mais otimistas.

"Acredito que o sistema logístico russo está esgotado e não vai melhorar tão cedo", disse Hodges, general aposentado dos EUA.

"Se o Ocidente, liderado pelos EUA e Reino Unido, continuar entregando o que dissemos que entregaríamos... estou otimista de que a Ucrânia poderia empurrar os russos de volta a uma linha de 23 de fevereiro até o final deste ano."

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.