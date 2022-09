Putin aprova conceito de política humanitária russa no exterior

Apoie o 247

ICL

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, aprovou o conceito da política humanitária russa no exterior. O decreto relevante do chefe de Estado e o texto do conceito foram publicados no portal oficial de informações jurídicas.

"Para fins de definição de tarefas e áreas-chave da política humanitária russa no exterior, decreto aprovar o conceito da política humanitária russa no exterior", diz o decreto.

O Conceito consiste em seis seções. A primeira abrange as disposições gerais. A segunda é dedicada aos interesses nacionais russos na esfera humanitária no exterior e apresenta objetivos, tarefas e princípios dessa política.

A terceira seção lista as principais áreas da política humanitária no exterior. A quarta seção abrange a cooperação humanitária com a Rússia em formatos multilaterais e bilaterais. A quinta seção é dedicada ao diálogo intercultural e inter-religioso. A sexta seção trata da formação e dos mecanismos básicos para a implementação da política humanitária no exterior.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.