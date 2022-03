Putin avisa que ação militar na Ucrânia não terminará até que a Ucrânia pare de lutar

Putin fez sua exigência para que Kiev acabe com os combates em um telefonema com o presidente turco Tayyip Erdogan, que apelou por um cessar-fogo edit

LVIV/KYIV, Ucrânia (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse neste domingo que sua campanha na Ucrânia estava planejada e não terminaria até que Kiev parasse de lutar, enquanto os esforços para evacuar 200.000 pessoas da cidade fortemente bombardeada de Mariupol caíram. separados pelo segundo dia consecutivo.

A maioria das pessoas presas na cidade portuária está dormindo em abrigos antiaéreos para escapar de mais de seis dias de bombardeios quase constantes cercando as forças russas que cortaram alimentos, água, energia e aquecimento, segundo as autoridades ucranianas. consulte Mais informação

O número de civis mortos nas hostilidades em toda a Ucrânia desde que Moscou lançou sua invasão em 24 de fevereiro foi de 364, incluindo mais de 20 crianças, de acordo com as Nações Unidas no domingo, com centenas de feridos. consulte Mais informação

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos disse que a maioria das vítimas civis foi causada pelo uso de "armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo artilharia pesada e sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, mísseis e ataques aéreos".

Moscou negou repetidamente atacar áreas civis.

Em Irpin, uma cidade a cerca de 25 quilômetros a noroeste da capital Kiev, homens, mulheres e crianças que tentavam escapar de confrontos armados na área foram forçados a se abrigar quando mísseis atingiram as proximidades, segundo testemunhas da Reuters.

Soldados e moradores ajudaram os idosos a se apressarem para um ônibus cheio de pessoas assustadas, algumas encolhidas enquanto esperavam para serem levadas para um local seguro. consulte Mais informação

A invasão atraiu a condenação quase universal em todo o mundo, fez mais de 1,5 milhão de ucranianos fugirem do país e desencadeou duras sanções ocidentais contra a Rússia com o objetivo de espremer sua economia.

"A guerra é uma loucura, por favor, pare", disse o Papa Francisco em seu discurso semanal às multidões na Praça de São Pedro, acrescentando que "rios de sangue e lágrimas" estavam fluindo na guerra da Ucrânia. consulte Mais informação

Putin fez sua exigência para que Kiev acabe com os combates em um telefonema com o presidente turco Tayyip Erdogan, que apelou por um cessar-fogo. Putin disse a Erdogan que está pronto para o diálogo com a Ucrânia e parceiros estrangeiros, mas qualquer tentativa de prolongar a negociação fracassaria, disse um comunicado do Kremlin.

A mídia russa disse que Putin também manteve quase duas horas de conversas no domingo com o presidente francês Emmanuel Macron. Macron disse a Putin que estava preocupado com um possível ataque iminente à cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, disse o gabinete de Macron.

