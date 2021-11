Putin: Belarus não "inventou" as crises migratórias na UE, e sim o Ocidente

A Rússia nada tem a ver com a crise migratória na fronteira entre a Belarus e a Polônia, mas há quem tente, sem qualquer razão, responsabilizar Moscou, comentou o líder russo edit

Sputnik Brasil - Os próprios países ocidentais criaram as crises migratórias, afirmou o presidente russo Vladimir Putin em entrevista.

"Não devemos esquecer de onde vieram as crises relacionadas com os migrantes. Será que foi a Belarus que inventou estes problemas? Não, foram criadas pelos próprios países ocidentais, incluindo países europeus. [As crises] são de natureza política, militar e econômica", afirmou o presidente em entrevista ao canal de TV russo Rossiya 24.

A maneira como os migrantes são tratados na fronteira polonesa – os espancamentos, sirenes e tiros para o ar – não é compatível com os valores humanistas declarados pela União Europeia (UE), observou Putin.

"Ouvimos o tempo todo que as questões de natureza humanitária devem estar em primeiro lugar. Mas agora, quando na fronteira entre Belarus e a Polônia os guardas fronteiriços e efetivos das Forças Armadas polonesas espancam estes potenciais migrantes, disparam por cima de suas cabeças, ativam sirenes e luz à noite nos locais de seu acampamento, onde estão crianças e mulheres em meses finais de gravidez, tudo isso não se encaixa nas ideias humanistas que supostamente são a base de toda a política dos nossos vizinhos ocidentais", disse o presidente russo.

A solução da crise migratória na fronteira deve responder aos interesses tanto de Belarus, como da Polônia e União Europeia, e o contato direto nesta questão poderia ajudar, sublinhou.

O líder russo também adicionou que devem ser criadas condições para criar empregos para os migrantes e resolver outras questões que ainda estão suspensas. Por exemplo, Putin disse que Lukashenko lhe informou que as negociações sobre o alojamento de migrantes e a construção de campos para refugiados estão paradas. Segundo Putin, esses contatos diretos entre países europeus devem ajudar a resolver todas essas questões.

Rússia não tem nada a ver com a crise na fronteira entre Polônia e Belarus

"Quero que todos saibam que não temos nada a ver com isso. No entanto, tentam sempre nos responsabilizar sem qualquer justificação. […] Mais uma vez, gostaria de salientar que a Rússia não tem nada a ver com isso, não estamos envolvidos de modo algum em nenhum dos processos", explicou Putin.

Ele declarou que as autoridades policiais e serviços secretos europeus devem trabalhar, nas questões da imigração, com os países de onde os migrantes querem ingressar na UE, incluindo Belarus.

Teoricamente, o presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko pode ordenar o corte do trânsito de gás russo para a Europa, embora isso seja uma violação do contrato, comentou Putin, manifestando a esperança de que não chegue a esse ponto.

