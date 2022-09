Putin classifica ataque a gasodutos de 'ato de terrorismo internacional' e vai levar o caso à ONU

Apoie o 247

Sputnik - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou nesta quinta-feira (29) o ataque aos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2 de um "ato de terrorismo internacional" e informou que vai levar o caso ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo a assessoria de comunicação do Kremlin, a avaliação foi feita durante uma conversa com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

"O presidente da Rússia fez uma avaliação da sabotagem sem precedentes, na verdade um ato de terrorismo internacional, contra os gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Ele afirmou que a Rússia está trazendo a questão para discussão urgente no Conselho de Segurança da ONU", disse o comunicado.

Os vazamentos nos gasodutos foram registrados na última segunda-feira (26), quando o operador do gasoduto, Nord Stream AG, informou ter registrado uma rápida queda de pressão do gás na Linha A do gasoduto Nord Stream 2, em águas dinamarquesas, perto da ilha de Bornholm. Pouco depois, uma queda de pressão similar foi registrada em ambas as linhas do Nord Stream 1.

Na última terça-feira (27), ao comentar a possibilidade de sabotagem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que nenhuma hipótese poderia ser descartada.

"Agora nenhuma hipótese pode ser descartada. É óbvio que há algum tipo de dano no gasoduto, mas o que o causou... Antes que as investigações esclareçam, é impossível descartar qualquer hipótese", disse Peskov.

Nesta quinta-feira (29), o Nord Stream AG informou que começará a avaliar os danos após receber a licença oficial, uma vez que o acesso à área somente será permitido após a estabilização da pressão na infraestrutura.

"A Nord Stream AG pretende começar a avaliar os danos ao gasoduto assim que receber as licenças oficiais necessárias. O acesso à área do incidente só pode ser permitido depois que a pressão no gasoduto se estabilizar e o vazamento de gás cessar. Não é possível prever o prazo para a restauração da infraestrutura de transporte de gás", disse a empresa em comunicado.

