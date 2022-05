Putin confirmou a Erdogan que Rússia pode exportar alimentos se sanções forem revogadas

Os presidentes da Rússia e Turquia também discutiram a situação na Ucrânia com foco em fornecer navegação segura no Mar Negro e no Mar de Azov edit

TASS - O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou a prontidão do lado russo para exportar fertilizantes e alimentos se as sanções forem suspensas em conversa telefônica com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na segunda-feira, informou o serviço de imprensa do Kremlin .

"À luz dos problemas no mercado global de alimentos ocorridos em consequência da imprudente política financeira e econômica dos Estados ocidentais, foi confirmado que a Rússia pode exportar volumes consideráveis ​​de fertilizantes e produtos agrícolas no caso de serem levantadas as sanções anti-russas relevantes", disse o Kremlin.

Putin e Erdogan discutiram a situação na Ucrânia com foco no fornecimento de navegação segura no Mar Negro e no Mar de Azov e eliminação da ameaça de minas em suas áreas de água, acrescentou o serviço de imprensa do Kremlin. "Vladimir Putin observou a prontidão do lado russo para facilitar o trânsito marítimo de mercadorias desobstruído em coordenação com os parceiros turcos. Isso também se refere à exportação de grãos dos portos ucranianos", observou o serviço de imprensa.

