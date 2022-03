Putin convoca combatentes do Oriente Médio para atuarem na Ucrânia

Apoie o 247

Reuters - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu sinal verde nesta sexta-feira (11) para que até 16 mil voluntários do Oriente Médio sejam mobilizados ao lado de rebeldes apoiados pela Rússia para lutarem na Ucrânia, dobrando uma invasão que o Ocidente diz ter perdido impulso.

A medida, pouco mais de duas semanas desde que Putin ordenou a invasão, permite à Rússia enviar mercenários experientes em conflitos como a Síria sem arriscar mais baixas militares russas.

Em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse que havia 16 mil voluntários no Oriente Médio que estavam prontos para lutar ao lado de forças apoiadas pela Rússia na região separatista de Donbass, no leste da Ucrânia.

"Se você vê que existem essas pessoas que querem por sua própria vontade, não por dinheiro, vir ajudar as pessoas que vivem em Donbass, então precisamos dar a elas o que elas querem e ajudá-las a chegar à zona de conflito", disse Putin.

Shoigu também propôs que os mísseis Javelin e Stinger fabricados no Ocidente que foram capturados pelo exército russo na Ucrânia deveriam ser entregues às forças do Donbass, juntamente com outros armamentos, como sistemas de defesa aérea portáteis, conhecidos como MANPADS, e foguetes antitanque.

"Quanto à entrega de armas, especialmente as de fabricação ocidental que caíram nas mãos do exército russo - é claro que apoio a possibilidade de entregá-las às unidades militares das repúblicas populares de Lugansk e Donetsk", disse Putin.

"Por favor, faça isso", ele disse a Shoigu. A troca foi exibida na televisão estatal russa.

Putin diz que a "operação militar especial" na Ucrânia é essencial para garantir a segurança da Rússia depois que os Estados Unidos expandiram a Otan até suas fronteiras e apoiaram líderes pró-ocidentais em Kiev.

A Ucrânia diz que está lutando por sua existência enquanto os Estados Unidos e seus aliados europeus e asiáticos condenam a invasão russa. A China pediu calma.

Shoigu disse que a operação estava sendo planejada antes de solicitar a aprovação de Putin para o uso de combatentes do Oriente Médio.

Chefes de inteligência dos EUA disseram aos legisladores na quinta-feira (10) que a Rússia ficou surpresa com a força da resistência ucraniana, que privou o Kremlin de uma vitória rápida que, segundo ele, impediria os Estados Unidos e a Otan de fornecerem ajuda militar significativa.

Isso estava causando preocupação em Pequim, disse o diretor da Agência Central de Inteligência, William Burns.

"Acredito que a liderança chinesa, o presidente Xi (Jinping) em particular, está instável", disse Burns. "Pelo que ele viu, em parte porque sua própria inteligência não parece ter dito a ele o que ia acontecer."

Shoigu disse que as armas ocidentais estão fluindo para a Ucrânia de uma maneira "absolutamente descontrolada" e que os militares russos planejam fortalecer sua fronteira ocidental após o que ele disse ser um aumento de unidades militares ocidentais na fronteira da Rússia.

"O estado-maior está trabalhando e está quase finalizando um plano para fortalecer nossas fronteiras ocidentais, incluindo, naturalmente, novos complexos modernos", disse Shoigu.

Putin disse que a questão de como reagir aos movimentos dos países da Otan precisa de uma discussão separada.

