Putin dá grande coletiva de imprensa para fazer balanço do ano de 2020

Sputnik - Nesta quinta-feira (17), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realiza sua grande coletiva de imprensa tradicional para responder a perguntas de jornalistas e resumir os resultados do ano.

No ano passado, uma quantidade recorde de 1.895 jornalistas de toda a Rússia e do resto do mundo se reuniu no Centro de Comércio Internacional em Moscou. Devido à pandemia da covid-19, neste ano o formato da coletiva foi modificado. Vladimir Putin está em sua residência presidencial, com apenas 247 jornalistas estrangeiros e de mídias federais russas participando da coletiva do Centro de Comércio e jornalistas de várias regiões da Rússia fazendo perguntas ao presidente desde plataformas regionais.

A Sputnik faz a cobertura on-line do evento. Putin vai responder a perguntas enviadas através de site e aplicativo especialmente criados para a coletiva, e também às que foram registradas por voluntários no call center da coletiva. Neste ano, há muitas perguntas sobre aumento da pensão da previdência, preços de alimentos, salários, benefícios para famílias e construção e compra de moradias. Haverá também perguntas sobre vacinação contra a covid-19, educação à distância e medidas de distanciamento social.

Quanto à política externa, o presidente russo vai responder a perguntas sobre ações militares em Nagorno-Karabakh, eleições nos EUA, protestos da oposição na Bielorrússia e outras.

